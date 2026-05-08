Indipendenza della Fed, La Financière de l'Echiquier valuta l'inizio dell'era di Kevin Warsh

L’ULTIMA RIUNIONE PRESIEDUTA DA POWELL

L’ultima riunione presieduta da Powell si è infatti conclusa con il più ampio numero di dissensi dagli anni ’90. Stephen Miran, nominato da Trump, si è opposto al mantenimento dello status quo sui tassi, pronunciandosi a favore di un taglio immediato dello 0,25%. Altri tre governatori, Beth Hammack, Neel Kashkari e Lorie Logan, hanno invece sostenuto la decisione di tenere i tassi invariati, ma si sono opposti all’inserimento nel comunicato del FOMC del passaggio sul mantenimento di un orientamento accomodante. Una duplice frattura che simboleggia i due schieramenti all’interno della Fed e che il futuro presidente Kevin Warsh dovrà tentare di conciliare.