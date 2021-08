Ente del Turismo

Sono 53 milioni di euro le risorse disponibili per il bonus terme, che ha l'obiettivo di agevolare i cittadini nell'acquisto di servizi termali accreditati. E' quanto stabilisce il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il contributo si rivolge a tutte le persone maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare.