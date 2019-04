Ilva, Mef: stop a immunità penale per piano ambientale

Nel decreto Crescita, per l'Ilva viene eliminata l'esclusione dalla responsabilità penale per l'attuazione del piano ambientale. L'immunità sarà limitata solo alle condotte legate all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. E' quanto si legge in una nota del Mef. Restano penalmente rilevanti le condotte in violazione della tutela dei lavoratori della sicurezza e di norme ambientali.