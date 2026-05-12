Il valore della produzione cantieristica supera i 5 miliardi

La cantieristica nautica italiana si distingue per una performance positiva in controtendenza rispetto al quadro internazionale. Il valore della produzione della cantieristica italiana è stimato tra i 5,4 e i 5,5 miliardi di euro nel 2025 (per il periodo 2023-2025 +5%). A livello globale, invece, nel periodo 2023-2025, si registra una lieve contrazione del 2,1%, con un valore produttivo che si attesta a 33,3 miliardi di euro. Lo rileva la quarta edizione di “The State of the Art of the Global Yachting Market”, il report realizzato da Deloitte in collaborazione con Confindustria Nautica. "Lo studio conferma la resilienza e la capacità competitiva dell'industria nautica italiana in un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione", afferma Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.