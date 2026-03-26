Il successo dei bond a 100 anni, L&G spiega perché è un trend in crescita

La recente emissione di bond a 100 anni di Alphabet ha fatto molto parlare di sé tra gli asset manager, in quanto di solito si tende a non investire in scadenze così lontane, eppure il livello di domanda per questo e quelli di altri hyperscaler è stato 10 volte l’offerta. L&G spiega perché, analizzando anche le opportunità che questa classe di attività potrebbe offrire. Oltre ad Alphabet, altri, molto diversi, hanno quotato prodotti simili, dal Messico a EDF, fino all’Università di Oxford e Wellcome Trust. L&G sottolinea due fattori: se il rischio è ritenuto adeguato, gli investitori possono considerare attraenti questi bond, a fronte di una domanda strutturale e un'offerta limitata, legata ai profili di insolvenza dei vari investitori istituzionali.