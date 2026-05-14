Il risparmio gestito torna in positivo a giugno e segna +12,5 miliardi di raccolta in sei mesi

RISPARMIO GESTITO: NEGATIVO L'AZIONARIO

Negativo, invece, il bilancio per gli azionari: la raccolta è stata di -1,37 miliardi nei primi sei mesi dell’anno. A giugno le fuoriuscite sono stati pari 436 milioni (da +460 milioni a maggio). Bilanciati e flessibili hanno registrato deflussi rispettivamente per 1,5 miliardi (-7 miliardi da gennaio) e 484 milioni euro (-1,3 miliardi da gennaio).