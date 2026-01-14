Il possibile intervento Usa in Iran non spaventa i mercati

SCONTRO FED E TENSIONI IN IRAN

I due fattori che focalizzano l’attenzione degli investitori sono lo scontro tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente della Fed, Jerome Powell. Ma anche le tensioni geopolitiche, con la situazione in Iran sempre più tesa, dopo la dura repressione del regime degli ayatollah che ha provocato migliaia di morti. Il presidente Trump si è detto pronto a intervenire, dopo aver imposto dazi del 25% a tutti i Paesi che fanno affari con Teheran, provocando la reazione della Cina. Intanto Pechino ha registrato un surplus commerciale record pari a 1.189 miliardi di dollari, con un aumento delle esportazioni del 5,5% e importazioni stabili. Uno scenario che continua a sostenere la corsa dei metalli preziosi, con oro e argento che aggiornano i massimi.