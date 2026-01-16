Le aziende dell'Artic Economy: Eni, Enel, Leonardo e Fincantieri già in prima linea

SPAZIO, CANTIERISTICA E UNDERWATER

Nel settore spaziale e dell’osservazione satellitare opera e-Geos, joint venture tra Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio, impegnata nella gestione e nell’analisi dei dati del sistema Cosmo-SkyMed, fondamentali per il monitoraggio ambientale e la sicurezza delle attività in Artico. Nella cantieristica, Fincantieri vanta una lunga tradizione nella costruzione di navi con codice polare e rompighiaccio attraverso la controllata norvegese Vard. Il gruppo è inoltre attivo nello sviluppo delle tecnologie underwater, dalla subacquea alle infrastrutture per la posa di cavi sottomarini ad alta capacità lungo le nuove rotte artiche.