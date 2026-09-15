Il petrolio vola in chiusura a New York: +4,41%

Il petrolio chiude a New York con un balzo: il Wti, il riferimento americano, sale del 4,41%, a 105,86 dollari, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna una flessione dello 0,28%, a quota 108,45.
Wright: "L'oleodotto saudità tornerà operativo a breve"
L'East-West riaprirà "molto presto" dopo essere stato attaccato da droni lanciati dall'Iraq forzandone una chiusura. Lo ha detto il segretario americano all'Energia, Chris Wright. In un'intervista a Cnbc, il membro del governo Trump ha spiegato: "Sarà un'interruzione breve e temporanea". Wright, convinto che dietro gli attacchi all'oleodotto ci siano forze vicine all'Iran, sostiene sia una questione di "giorni". Nel frattempo il petrolio scambiato a New York, il Wti, ha corso di quasi il 5% superando i 106 dollari al barile in attesa di capire la portata dei danni all'infrastruttura con cui l'Arabia Saudita voleva bypassare lo stretto di Hormuz. In gioco c'è il trasporto di fino a 7 milioni di barili di greggio al giorno.