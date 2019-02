Il fondatore di Huawei: "Gli Usa non riusciranno ad annientarci"

I tentativi degli Usa di inserire Huawei in una black list dopo le accuse di spionaggio "non riusciranno". Ne è certo il fondatore del colosso cinese delle TLC, Ren Zhengfei, secondo il quale "non c'è modo che gli Stati Uniti ci possano schiacciare". Secondo l'imprenditore, il mondo non può fare a meno della tecnologia della sua azienda, e se anche in Occidente le luci su Huawei si spegneranno "in Oriente continueranno a splendere".