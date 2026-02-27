Il credito legato all’infrastruttura IA opportunità per gli investitori attivi

LA VOLATILITA’ NON PRELUDE A UNA CRISI

Il rischio dovrebbe comunque essere prevalentemente assorbito dal credito privato, e l’attuale volatilità non sembra il preludio di una crisi, ma segnala piuttosto un approccio più selettivo e consapevole da parte degli investitori rispetto all’IA, che darà inevitabilmente origine a vincitori e vinti, per cui i gestori attivi dovrebbero sfruttare proprio la volatilità per distinguere tra flussi di cassa contrattualizzati e mere congetture. L’High Yield potrebbe invece svolgere un ruolo complementare, consentendo di attingere a un’ampia gamma di obbligazioni garantite da infrastrutture energetiche, terreni e immobili e ampliando l’universo investibile.