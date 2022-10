Il certificato per investire sul merito creditizio di 10 grandi gruppi italiani

Puntare sulla solidità finanziaria di un paniere di 10 aziende a grande capitalizzazione di Piazza Affari (Atlantia, CNH Industrial, ENEL, ENI, Generali, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediobanca, Stellantis e UniCredit) per incassare premi annui ad un tasso del 4,75% p.a. per i prossimi 5 anni, pagati ogni 12 di luglio dal 2023 al 2027. È questa, in estrema sintesi, quanto propone il

Credit Linked Certificate

emesso da Societe Generale, avente codice ISIN XS2394979269 e con scadenza il 12 luglio 2027.

È ININFLUENTE L'ANDAMENTO DI BORSA DEI TITOLI DEL PANIERE

diversamente dagli equity-linked

L'aspetto distintivo di questo tipo di certificati è che,come i cash collect o i bonus, è ininfluente l'andamento di Borsa dei titoli del paniere sia per il premio che per il rimborso: conta soltanto il fatto che, durante la vita di prodotto, si siano verificati o meno eventi di credito sulle società del paniere. Per questo Credit Linked Certificate si applicano i seguenti eventi, seguendo le definizioni standardizzate dall'associazione internazionale ISDA (International Swaps Derivatives Association): bancarotta, ristrutturazione del debito, mancato pagamento del debito, intervento di autorità competente (solo per le società finanziarie nel paniere).

NEL KID INDICATO IL VALORE PIÙ BASSO NELLA SCALA DEI RISCHI

livello 1, il valore più basso nella scala dei rischi

Da segnalare che il KID di questo Credit Linked Certificate di Societe Generale (nel quale deve essere illustrata la rischiosità dell'investimento in una scala che va da 1, rischio basso, a 7, rischio massimo) indica ilprevista per i Certificati d'investimento. Da tenere a mente che l'investitore è esposto, oltre al rischio di credito delle società nel paniera, anche al rischio di credito dell'emittente del certificato.

COME FUNZIONA

emesso al valore nominale di 1.000 euro

Per quanto riguarda il funzionamento, se nessuna delle 10 entità del paniere di riferimento è oggetto di un evento di credito, l'investitore otterrà ogni anno il premio al tasso annuo del 4,75% e, alla scadenza, riceverà il rimborso del 100% del valore nominale del certificato. Ma c'è di più:, l'attuale prezzo di acquisto è sotto la pari di circa 4 punti percentuali, fornendo un extra rendimento significativo rispetto al prezzo di emissione.

ALCUNI POSSIBILI SCENARI

rimborso a scadenza del 100% del valore nominale

Ipotizziamo che nel corso della vita del prodotto nessuna delle società facenti parte del paniere registri un evento di credito. Uno scenario nel quale tutti i premi lordi annui al tasso del 4,75% p.a. sarebbero incassati con anche il(1.000 euro lordi). Ipotizzando un acquisto del certificato a 957 euro (prezzo all'apertura dell'11 ottobre), il rendimento annuo lordo conseguito dall'investitore sarebbe pari al 5,84% annuo.

SE UNA DELLE 10 SOCIETÀ REGISTRA UN EVENTO DI CREDITO

società del paniere di riferimento

Ma cosa succede se una o piùrisultasse nel corso della vita del certificato oggetto di un evento di credito? I premi successivi a tale evento (o eventi) e l'importo di liquidazione a scadenza sarebbero calcolati sul valore nominale diminuito di 1/10 (10%) per ogni società oggetto dell'evento di credito. Se, ad esempio, nel corso del primo anno una delle 10 società che compongono il paniere facesse registrare un evento di credito, il tasso per il premio annuo sarebbe ridotto di 1/10 scendendo dal 4,75% al 4,275%. Alla scadenza verrebbero liquidati non più 1.000 euro lordi ma il 10% in meno, ovvero 900 euro (il 90% del valore nominale). Sempre nel caso di un acquisto del certificato a 957 euro (prezzo all'apertura dell'11 ottobre), il rendimento lordo annualizzato per l'investitore rimarrebbe positivo e sarebbe pari al 3,31% annuo.

SE LE SOCIETÀ CON EVENTO DI CREDITO FOSSERO DUE

rendimento lordo annualizzato

