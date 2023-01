Il Brera Calcio quotato a Wall Street

Non solo Milan e Inter, a Milano esiste una terza, storica squadra: il Brera. A differenza dei blasonati cugini, i neroverdi hanno sempre giocato in categorie dilettantistica, per l'esattezza sul campo dell'Arena Civica. Attualmente la squadra milita in Seconda Categoria, ma presto batterà sul tempo sia Milan che Inter perché il Brera Fc diventerà la prima squadra milanese a quotarsi in Borsa. E non una Borsa qualunque, ma quella di Wall Street.

DEBUTTO SUL NASDAQ

Oggi, infatti, il Brera farà il suo debutto sul Nasdaq. O meglio lo farà Brera Holding, la società di diritto irlandese partecipata dal dal fondatore e responsabile delle strategie Alessandro Aleotti, dal proprietario di SWG, Adrio De Carolis, dal giornalista Christian Rocca, dal calciatore macedone Goran Pandev e da Christopher Gardner. La storia di quest'ultimo è stata raccontata da Gabriele Muccino nel film "La ricerca della felicità".

TRATTATIVE IN CORSO

L'Ipo di Brera Holding prevede due classi di azioni e l'obiettivo è raccogliere 8 milioni di dollari per finanziare l'attività della società. Ovviamente le risorse non verranno investite esclusivamente nel Brera Fc. Anzi, la squadra milanese, per il momento, resterà nelle categorie dilettantistiche. Lo scopo di Brera Holding è quello di acquistare squadre e giocatori a livello internazionale. Sono già in corso, per esempio, le trattative per acquisire un club della Serie A macedone e uno di Serie B in Mozambico. Inoltre, è in ballo la gestione per 5 di un club di terza divisione argentina che può contare su uno stadio da 35mila posti.

IL PIANO DI SVILUPPO

Dalla documentazione depositata a Wall Street, si evince che l'obiettivo della società è prendere club di campionati minori e farli crescere fino a giocare le competizioni internazionali. Infatti la sola partecipazione alle eliminatorie, nel caso delle coppe europee, porterebbe introiti molto superiori agli investimenti che si ritengono necessari. Le squadre che man mano verranno acquistate dalla holding aggiungeranno alla denominazione "Brera", in modo da espandere il bacino di tifosi e simpatizzanti nel mondo.

Contenuto a cura di Financialounge.com