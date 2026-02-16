Il borsino dei favoriti del Festival di Sanremo tra bookmaker e Fantasanremo

FEDEZ-MASINI E GLI ALTRI OUTSIDER DI SANREMO

Guardando le quote per la vittoria di Tommaso Paradiso, salgono tra 7,00 e 8,00. Molto attesa anche l’esibizione della coppia Fedez-Masini, con quote comprese tra 6,50 e 7,50. Stesse quotazioni anche per il grande outsider di questa edizione, il giovane rapper italo-tunisino Sayf, che potrebbe regalare più di una sorpresa. Da tenere d’occhio anche Arisa, con la sua ballata “Magica favola”. A rischio flop? Una veterana del Festival, Patty Pravo, che non ha convinto con la sua “Opera”. Quote altissime anche per Elettra Lamborghini che torna con “Voilà” ma rischia di deludere la platea dell’Ariston. Nessuna delusione per il pubblico che gioca al Fantasanremo che, invece, punta molto su di lei.