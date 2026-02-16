Il borsino dei favoriti del Festival di Sanremo tra bookmaker e Fantasanremo
Ecco chi sale e chi scende nella lista dei favoriti per la vittoria della 76esima edizione del Festival. Perde quota Tommaso Paradiso, sale Serena Brancale. Nel Fantasanremo tutti pazzi per Dargen D’Amico e Elettra Lamborghini
Tra poco più di una settimana inizierà il Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. La kermesse musicale genera un impatto complessivo di circa 252 milioni di euro, con un contributo al Pil pari a 96 milioni di euro. In attesa del debutto canoro degli artisti, è già aperto il toto-Sanremo, tra le quote dei bookmaker e le sfide del Fantasanremo.
SCENDE TOMMASO PARADISO, SALE SERENA BRANCALE
Tommaso Paradiso è stato il favorito per la vittoria finale per settimane, ma ora ha perso terreno. Almeno secondo le quote dei bookmaker. A salire in vetta alla lista dei possibili vincitori c’è ora Serena Brancale, con una quota che oscilla tra 3,00 e 3,50, sui principali siti di scommesse. Il suo brano in gara “Qui con me”, dedicato alla madre, sta scalando le preferenze.
FEDEZ-MASINI E GLI ALTRI OUTSIDER DI SANREMO
Guardando le quote per la vittoria di Tommaso Paradiso, salgono tra 7,00 e 8,00. Molto attesa anche l’esibizione della coppia Fedez-Masini, con quote comprese tra 6,50 e 7,50. Stesse quotazioni anche per il grande outsider di questa edizione, il giovane rapper italo-tunisino Sayf, che potrebbe regalare più di una sorpresa. Da tenere d’occhio anche Arisa, con la sua ballata “Magica favola”. A rischio flop? Una veterana del Festival, Patty Pravo, che non ha convinto con la sua “Opera”. Quote altissime anche per Elettra Lamborghini che torna con “Voilà” ma rischia di deludere la platea dell’Ariston. Nessuna delusione per il pubblico che gioca al Fantasanremo che, invece, punta molto su di lei.
FANTASANREMO BOOM, SUPERATO IL MILIONE
La 76esima edizione del Festival è anche quella di maggior successo per il Fantasanremo. Il gioco richiama quello del Fantacalcio. Si sceglie una squadra di cantanti che prenderanno punti per ogni azione sul palco, oltre che per la posizione raggiunta in serata. I cantanti più scelti nelle oltre 185mila leghe, con oltre un milione di squadre iscritte, sono Dargen D’Amico e Elettra Lamborghini. Una curiosità? Anche la squadra di calcio dell’Atletico Madrid ha creato una lega ad hoc, consolidando un gemellaggio che è nato nella scorsa edizione. Per giocare bisogna scaricare l’app FantaSanremo.