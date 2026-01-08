Il blitz Usa in Venezuela “anticipato” dal Pentagon Pizza Index

Le pizze da asporto ordinate nei pressi del Pentagono sono un indicatore delle tensioni geopolitiche? A quanto pare, spesso sì
Non è un indice ufficiale, ma negli ultimi anni ha anticipato molte delle operazioni militari e di intelligence più importanti portate a termine dagli Stati Uniti. Si chiama Pentagon Pizza Index e funziona partendo da un’idea di base molto semplice.
COS’È IL PENTAGON PIZZA INDEX
Se c’è un’operazione importante in corso gli impiegati del Pentagono sono in ufficio e hanno bisogno di mangiare qualcosa di veloce. La pizza è la scelta ideale, e per questo il Pentagon Pizza Index monitora il numero di ordini di pizze da asporto ricevuti dalle pizzerie che si trovano nei pressi del Pentagono e della Casa Bianca, a Washington. Questo sito web tiene conto degli ordini ricevuti da Domino’s, Extreme Pizza, District Pizza Palace, Papa Johns, Pizzato Pizza e We The Pizza (nome quest’ultimo che merita una menzione speciale).
LE CRISI “ANTICIPATE”
Il Pentagon Pizza Index non è una scienza esatta, ma ha un talento che molti analisti possono solo invidiare: fiuta l’aria prima che scoppi la crisi. È successo anche lo scorso giugno, quando l’aumento improvviso delle consegne notturne nei pressi del Pentagono ha preceduto i bombardamenti sull’Iran, prima israeliani e poi americani, firmati Donald Trump. In passato le pizze da asporto avevano “predetto” l’inizio della Guerra del Golfo del 1990 e l’impeachment di Bill Clinton nel 1994. Stessa cosa accaduta durante i bombardamenti americani sul Venezuela, conclusi con l’arresto di Maduro.