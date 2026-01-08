Il blitz Usa in Venezuela “anticipato” dal Pentagon Pizza Index

COS’È IL PENTAGON PIZZA INDEX

Se c’è un’operazione importante in corso gli impiegati del Pentagono sono in ufficio e hanno bisogno di mangiare qualcosa di veloce. La pizza è la scelta ideale, e per questo il Pentagon Pizza Index monitora il numero di ordini di pizze da asporto ricevuti dalle pizzerie che si trovano nei pressi del Pentagono e della Casa Bianca, a Washington. Questo sito web tiene conto degli ordini ricevuti da Domino’s, Extreme Pizza, District Pizza Palace, Papa Johns, Pizzato Pizza e We The Pizza (nome quest’ultimo che merita una menzione speciale).