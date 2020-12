I registratori di cassa non sono pronti per la lotteria degli scontrini

Provare a vincere uno dei premi della lotteria degli scontrini potrebbe essere più complicato del previsto. A dirlo è Confesercenti, che denuncia come la lotteria rischi di escludere migliaia di attività commerciali della ristorazione e dei servizi che non hanno a disposizione registratori di cassa adeguati. Il motivo? Secondo Confesercenti, sarebbe dovuto all'emergenza Covid, che non ha permesso a migliaia di commercianti (si parla di due negozi su tre) di rinnovare il registratore di cassa o adeguare il vecchio.

UN REGISTRATORE SU TRE

Solo un registratore su tre, in pratica, sarebbe attrezzato per partecipare alla lotteria degli scontrini lanciata dal governo per combattere l'evasione fiscale. Da qui la richiesta, avanzata da Confesercenti, di spostare il lancio dell'iniziativa di almeno sei mesi per permettere a migliaia di commercianti di adeguare i registratori di cassa. Il costo, sempre secondo l'analisi di Confesercenti, sarebbe di 400 milioni di euro: “Una cifra difficile da sostenere in questo momento, con la prospettiva di un Natale sotto le attese o addirittura di stop del lavoro per via delle regole di contenimento della pandemia”.

PICCOLI COMMERCIANTI PENALIZZATI

Inoltre, secondo la confederazione, andrebbero riviste anche le regole poiché il meccanismo previsto attualmente favorisce i giganti della grande distribuzione, che emettono più scontrini, rispetto ai piccoli commercianti. Infine, non mancano dubbi sul “cashback di Stato”, che rischia di non essere di immediata comprensione con un'evidente penalizzazione degli utenti meno abituati ad usare strumenti informatici.

COME FUNZIONA

La lotteria degli scontrini, in partenza dal primo gennaio, permette di partecipare ad estrazioni con premi fino a 25mila euro a settimana effettuando acquisti con carte, bancomat e altri strumenti elettronici. Anche i commercianti potranno vincere premi, anche fino a un massimo di 5mila euro a settimana. A partire da oggi è possibile richiedere il codice alfanumerico che dovrà essere poi esibito al negoziante nel momento dell'acquisto. Ogni scontrino dà diritto a un numero di biglietti virtuali per la lotteria pari agli euro spesi, fino a un massimo di mille ticket per acquisto.

