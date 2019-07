Huawei promette all'Italia 3000 posti di lavoro: "Investiremo 3 miliardi di dollari"

Il piano investimenti - Il colosso cinese, ha annunciato il suo piano investimenti in occasione della sponsorizzazione della mostra "Leonardo mai visto" al Castello Sforzesco di Milano. L'azienda, già presente sul territorio italiano da 15 anni, impegnerà 1,69 miliardi di euro in acquisto di forniture, 1,06 miliardi in marketing e operations e 46,14 milioni in ricerca e sviluppo. "Voglio chiedere regole trasparenti, efficienti e giuste". Questa la richiesta del Ceo di Huawei Italia, rigurado l'applicazione del cosiddetto golden power sul 5g in Italia che "al momento si applica solo ai fornitori non europei quando, invece, dovrebbe essere rivolto a tutti perché la tecnologia è neutrale e non è legata a questioni geopolitiche". Dopo le tensioni tra l'azienda cinese e gli Stati Uniti, il Ceo ha voluto assicurare che per i partner italiani "il business e il dialogo continua ad andare avanti come di consueto".