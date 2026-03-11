Guerra in Iran e rischio stagflazione, BlackRock preferisce le azioni Usa rispetto ai Treasury

I FUTURES PUNTANO A UNA DURATA LIMITATA

Quanto sarà forte lo shock? I futures sul petrolio indicano che potrebbe durare settimane, non mesi, ed è ragionevole perché le pressioni economiche e politiche forniranno probabilmente forti incentivi per contenere il conflitto e impedire una chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz. Il risultato netto è una contrazione dell'offerta a breve termine con effetti regionali disparati, molto diversi rispetto alla crisi energetica del 2022, incentrata sull'Europa e sui gasdotti, mentre oggi la tensione parte dai terminali di esportazione.