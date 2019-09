Gualtieri: "Useremo la flessibilità prevista da regole Ue, ma no a manovra restrittiva"

Gualtieri: "Ue disponibile investimenti grandi priorita" - All'Ecofin, ha quindi spiegato il ministro, "è emersa la disponibilità della Commissione ad approfondire forme per proteggere e favorire investimenti legati a grandi priorità a partire dal clima", ma Gentiloni "non sarà commissario alla flessibilità dell'Italia ma al rilancio dell'Europa, non chiediamo eccezioni per l'Italia ma vogliamo concorrere con la nostra autorevolezza al rilancio del progetto Ue".



Gualtieri: "Presto per nuova comunicazione su flessibilità Ue" - Gualtieri ha quindi spiegato come tuttavia sia "prematuro parlare di nuova comunicazione Ue" sulla flessibilità: "c'è stata un'importante discussione sulle regole, un'apertura a una riflessione sulla possibilità di favorire gli investimenti ma eviterei di trarre conclusioni".