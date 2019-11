Gualtieri: "Previsioni in linea con l'Ue ma per il 2020 prevediamo una crescita maggiore"

Sulla crescita dell'economia italiana, Roberto Gualtieri ha spiegato che "le previsioni dell'Ue per il 2019 sono molto in linea con quelle del governo" e che "i dati Istat ci dicono che si potrebbe chiudere anche a +0,2%". Per quanto riguarda il 2020, invece, secondo il ministro dell'Economia "lo scostamento è molto limitato. Pensiamo che la nostra previsione sia prudente e quindi contiamo in una crescita maggiore", ha concluso.