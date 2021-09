Green pass, Cisl: "Sui tamponi a pagamento il governo sbaglia"

Ansa

"Rimane negativo il nostro giudizio sulla decisione del governo di non riconoscere una soluzione temporanea e transitoria sulla gratuità dei tamponi almeno per la durata dell'emergenza sanitaria". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, insistendo sulla richiesta di non far ricadere il costo dei test sui lavoratori con l'estensione dell'obbligo di Green pass.