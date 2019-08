Governo, Oettinger: da Ue ci sarà più disponibilità e "riconoscenza"

Il nuovo incarico conferito a Conte è "uno sviluppo positivo". Ora ci si aspetta dall'Italia "un governo pro-europeo che non lavori contro l'Europa". Lo ha detto il commissario Ue uscente al bilancio Guenther Oettinger in un'intervista all'emittente Swr. Bruxelles "è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del governo italiano quando entrerà in carica e per ricompensarlo", ha aggiunto,