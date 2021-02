Governo, Furlan (Cisl) a Tgcom24: "Primo atto sia la proroga dello stop dei licenziamenti e della Cig-Covid"

"A Draghi fatto presente le priorità, subito al lavoro" - "Mi sembra che le scelte che ha fatto il presidente Draghi siano tutte di altissimo profilo quindi c'è da sperare bene. Ovvio che bisognerà subito mettersi al lavoro", ha aggiunto Furlan.

"Noi - ha sottolineato - abbiamo già fatto presente al presidente le priorità e su queste non abbiamo un minuto da perdere. Sia per la gestione del piano vaccini e come combattere la pandemia, sia per dare immediate risposte al lavoro. Ci sono diversi temi: la Cassa Covid, il blocco dei licenziamenti, le politiche attive del lavoro, la riforma degli ammortizzatori sociali e poi l'occasione straordinaria per il nostro futuro che è il Recovery Plan".

"Con Orlando lavoreremo bene, subito confronto" - "Conosco da tanto tempo Orlando, è un ottimo politico, penso si possa lavorare assolutamente bene assieme", ha spiegato per poi sottolineare come sia necessario "immediatamente" "iniziare i confronti, con lui e il suo ministero". Ci sono "urgenze e prospettive importanti", ha concluso.



"Su parità donne-uomini ancora tanto da fare" - "Ci aspettavamo una parità numerica tra uomini e donne, forse si poteva fare meglio", ha dichiarato Furlan. "D'altra parte è un po' tutto il Paese che deve recuperare, a tutti i livelli, rispetto al lavoro, alla politica, al sindacato e alle parti sociali, quella presenza femminile che è ancora purtroppo a ranghi ridotti. Si può lavorare molto su questo, c'è tanto da fare in termini complessivi, culturali e non solo", ha concluso.