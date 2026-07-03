Gota (Intesa): vogliamo crescere in Spagna
Maria Luisa Gota, responsabile della divisione Asset Management di Intesa Sanpaolo, spiega al quotidiano iberico Expansion come la Spagna rappresenti uno dei mercati strategici per la crescita estera del gruppo italiano
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Intensa Sanpaolo intende accelerare la crescita della propria società di gestione al di fuori dell’Italia. La banca italiana sta elaborando, infatti, un piano di riorganizzazione dell’attività di gestione patrimoniale, che include tra le sue priorità l’espansione internazionale della propria società di gestione, con la Spagna tra i mercati strategici. A dirlo è Maria Luisa Gota, responsabile della divisione Asset Management di Intesa Sanpaolo, in un’intervista al quotidiano iberico Expansion.
LA RIORGANIZZAZIONE DI EURIZON
Eurizon è la filiale di gestione patrimoniale del gruppo e si occupa principalmente di ideare i prodotti di investimento che Intesa distribuisce attraverso le proprie reti, sia ai clienti retail che ai clienti del private banking con patrimoni elevati. “Gestiamo un’ampia gamma di prodotti, dai fondi tradizionali ai fondi alternativi”, spiega Gota che sta guidando la riorganizzazione delle società di gestione patrimoniale all’interno di Intesa Sanpaolo ed è incaricata di supervisionare alcune delle principali iniziative dell’istituto in questo settore, come l’ingresso nel business degli ETF e lo sviluppo internazionale dell’azienda. “Il 17% dei nostri asset in gestione si trova al di fuori del gruppo. Ci concentriamo principalmente, ma non esclusivamente, sulle reti della banca e abbiamo l’ambizione di crescere al di fuori del gruppo”, afferma Gota.
L’AMBIZIONE DI CRESCERE IN SPAGNA
Intesa concentra i propri piani di espansione in Europa e la Spagna rappresenta un mercato strategico per il gruppo. “La Spagna è un mercato molto interessante. Abbiamo una quota inferiore all’1%”, pari a circa 1 miliardo di euro di patrimonio gestito, “ma il nostro desiderio e la nostra ambizione sono quelli di crescere” ha detto Gota nell’intervista. “Il mercato spagnolo è molto simile a quello italiano, dove la distribuzione è trainata dalle banche. Anche in Spagna i risparmiatori detengono molto denaro depositato sui conti correnti e riteniamo che sia in corso un’evoluzione piuttosto rapida, favorita dalle piattaforme di consulenza” ha aggiunto. Gota ha poi ricordato che lo stesso amministratore delegato di Intesa Carlo Messina “ha dichiarato che vogliamo espanderci in Spagna, Francia e Germania”. “Se questa espansione includerà una rete distributiva, potremo offrire anche i nostri prodotti assicurativi e di gestione del risparmio", ha osservato Gota.
MERCATO PRIVATI E ETF
La crescita nei mercati privati e negli ETF costituirà un’altra delle principali leve dell’offerta in Spagna. La società ha introdotto lo scorso anno in Spagna prodotti quotati e fondi indicizzati, sia azionari che obbligazionari, attraverso la sua gamma di fondi YourIndex Sicav. Una gamma che combina i vantaggi degli ETF con quelli dei fondi tradizionali in un’unica Sicav. Nel mese di marzo di quest’anno, la società di gestione è entrata nel mondo degli ETF attivi. “Siamo una società di gestione tradizionale e spesso ci viene chiesto perché abbiamo deciso di entrare in questo mercato. La risposta è che potevamo farlo con un costo marginale molto basso, poiché disponevamo già di tutte le capacità necessarie. Inoltre, riteniamo che gli ETF siano complementari al resto dei fondi” spiega Gota. Sul fronte dei mercati privati, invece, c’è Eurizon Capital Real Asset, nata nel 2019 e focalizzata soprattutto sulla clientela istituzionale. La società sta sviluppando anche fondi evergreen, un prodotto che ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni, considerato semiliquido, e che consente ai clienti di effettuare rimborsi puntuali.