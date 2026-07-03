Gota (Intesa): vogliamo crescere in Spagna

L’AMBIZIONE DI CRESCERE IN SPAGNA

Intesa concentra i propri piani di espansione in Europa e la Spagna rappresenta un mercato strategico per il gruppo. “La Spagna è un mercato molto interessante. Abbiamo una quota inferiore all’1%”, pari a circa 1 miliardo di euro di patrimonio gestito, “ma il nostro desiderio e la nostra ambizione sono quelli di crescere” ha detto Gota nell’intervista. “Il mercato spagnolo è molto simile a quello italiano, dove la distribuzione è trainata dalle banche. Anche in Spagna i risparmiatori detengono molto denaro depositato sui conti correnti e riteniamo che sia in corso un’evoluzione piuttosto rapida, favorita dalle piattaforme di consulenza” ha aggiunto. Gota ha poi ricordato che lo stesso amministratore delegato di Intesa Carlo Messina “ha dichiarato che vogliamo espanderci in Spagna, Francia e Germania”. “Se questa espansione includerà una rete distributiva, potremo offrire anche i nostri prodotti assicurativi e di gestione del risparmio", ha osservato Gota.