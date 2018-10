Google ricorre contro la maximulta dell'Antitrust Ue da 4,3 miliardi

Google ha presentato ricorso contro la più ingente multa mai inflitta dall'Antitrust dell'Unione europea, pari a 4,3 miliardi di euro, per abuso di posizione dominante. Lo ha reso noto lo stesso colosso americano. Bruxelles aveva accusato Google di sfruttare indebitamente la popolarità del sistema operativo per gli smartphone, Android, per promuovere l'uso del proprio motore di ricerca ed escludere, in tal modo, le altre aziende concorrenti.