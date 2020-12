Google Maps, ora tutti potranno contribuire a Street View

Gli utenti di Google Maps potranno contribuire a Street View. Google ha infatti deciso di rivolgersi ai volontari per migliorare le mappe della popolare guida ai viaggi usata ogni giorno da milioni di persone. In questo modo, le foto e i video inviati dagli utenti andranno a integrare le mappe esistenti. Si tratta di un cambiamento importante, in quanto finora la scansione delle strade era effettuata tramite un'auto (Google Car) con una costosa fotocamera a 360 gradi montata sul tetto, mentre da oggi basterà un semplice smartphone.

MAPPE MIGLIORI

“Ora che chiunque può creare le proprie foto di Street View, possiamo offrire mappe migliori a più persone in tutto il mondo, catturando luoghi che non sono su Google Maps o che hanno subito rapidi cambiamenti”, spiega l'azienda nel post ufficiale in cui è stata annunciata la decisione.

COME FUNZIONA

“Tutto ciò di cui hai bisogno è uno smartphone, non sono necessarie apparecchiature sofisticate”, specificava Google nel suo post. Le fotografie e i video da inviare a Google Maps potranno essere realizzati con lo smartphone Android e l'unico requisito necessario sarà quello dell'utilizzo di ARCore, il software di Google che consente di creare applicazioni in realtà aumentata. Pertanto, l'ultima versione dell'app di Street View consentirà di registrare video da caricare sui server di Google, applicando anche i filtri per il rispetto della privacy delle persone riprese.

TEST GIÀ PARTITI

Per il momento, questa possibilità è prevista solo per gli utenti di alcune zone quali Toronto (Canada), New York (USA), Austin (USA), Nigeria, Indonesia e Costa Rica. Per il futuro, Google punta a permettere il caricamento di immagini e video su Maps anche per gli appassionati di tutto il mondo.

Contenuto a cura di Financialounge.com