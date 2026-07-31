Goldman Sachs analizza le principali sfide delle imprese familiari
In un white paper emerge che mantenere sia la proprietà concentrata sia il successo commerciale duraturo è complesso: storicamente, solo circa il 30% delle imprese familiari riesce a passare alla seconda generazione e solo il 12% alla terza
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Le imprese familiari che abbracciano nuovi mercati, nuove tecnologie e nuove leadership, devono confrontarsi con un superciclo dell'innovazione e un ambiente dei mercati dei capitali in fase di cambiamento senza precedenti, il che richiede una pianificazione accurata e decisioni realistiche. Il white paper ‘Honoring Legacy and Positioning for the Future – A Modern Playbook for Family-Owned Businesses’ di Goldman Sachs, ha analizzato le principali sfide che fondatori e famiglie imprenditoriali si trovano oggi ad affrontare per garantire continuità, crescita e creazione di valore nel lungo periodo.
MOLTE DELLE AZIENDE PIÙ ICONICHE DI OGGI
Un contributo prezioso per affrontare le principali sfide all’orizzonte per le molte aziende, tra le più iconiche di oggi, nate da idee appena abbozzate, successivamente alimentate da visione, ambizione e innovazione. Nel tempo, queste radici imprenditoriali si sono consolidate in aziende familiari di lunga data in tutto il mondo, che definiscono gli standard di eccellenza e leadership nei rispettivi settori. Oggi, le aziende che operano con almeno il 20% del capitale sociale o dei diritti di voto di proprietà familiare rappresentano collettivamente il 70% del PIL globale e il 60% dell'occupazione.
UNA POSIZIONE PRIVILEGIATA
Queste imprese si trovano inoltre in una posizione privilegiata per adottare una prospettiva a lungo termine: spesso più avverse al rischio e finanziariamente prudenti, ma strategicamente incentivate a riposizionarsi nel tempo per rimanere competitive. Secondo un'indagine McKinsey su 1.200 aziende familiari, le più grandi, con un fatturato compreso tra 5 e 100 miliardi di dollari, registrano margini operativi superiori di 1,5 punti percentuali rispetto alle aziende non familiari.
GLI ASPETTI CHIAVE INDIVIDUATI DA GOLDMAN SACHS
Tuttavia, mantenere sia la proprietà concentrata sia il successo commerciale duraturo non è affatto semplice: storicamente, solo circa il 30% delle imprese familiari riesce a passare alla seconda generazione e solo il 12% alla terza. Sebbene la situazione di ogni fondatore e famiglia sia unica, esiste un vasto patrimonio di esperienze condivise e casi di studio da cui imparare. In quest’ottica, Goldman Sachs ritiene che vi siano alcuni aspetti chiave che molte aziende a conduzione familiare e guidate dai fondatori devono affrontare.
LA GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE
Il primo aspetto chiave riguarda la gestione della pianificazione della successione e del coinvolgimento familiare. Sostenere un'impresa familiare attraverso le generazioni richiede un attento allineamento della visione del fondatore con le strategie di gestione a lungo termine. È fondamentale stabilire solidi quadri di governance per gestire la partecipazione familiare e guidare la transizione dalla gestione proprietaria a una gestione professionale o a un modello di leadership ibrido.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ ATTRAVERSO LE GENERAZIONI
Un secondo aspetto cruciale è quello relativo al trasferimento della proprietà aziendale attraverso le generazioni. Preservare il controllo generazionale e la continuità operativa dipende dalla struttura e dalla distribuzione della proprietà azionaria. Un piano efficace valuta se e come separare gli interessi economici dai diritti di voto. Inoltre occorre delineare l'organizzazione e la governance della struttura proprietaria, definire i potenziali diritti di uscita e stabilire come fondatori, membri della famiglia e altri dirigenti chiave definiscono ed esercitano il controllo nel tempo.
L’ACCESSO AL CAPITALE
Un altro aspetto chiave per Goldman Sachs è quello relativo all’accesso al capitale e alla scalabilità per la crescita. Con la crescita delle imprese familiari, gli obiettivi si spostano dalla semplice raccolta di capitali e dalla garanzia di liquidità alla creazione di una struttura patrimoniale resiliente in grado di resistere al passare del tempo e ai cambiamenti generazionali. La capacità di un'azienda di gestire una crescita del lavoro e degli utenti senza perdere efficienza, stabilità o qualità richiede un approccio strategico per garantire il capitale e la comprensione della gamma di opzioni per reperirlo, comprese le implicazioni della leva finanziaria esterna.
COME INVESTIRE IL PROPRIO PATRIMONIO A LUNGO TERMINE
Fondamentale, secondo Goldman Sachs, anche come investire il proprio patrimonio a lungo termine. Nelle imprese familiari multigenerazionali, la gestione del patrimonio è più di un semplice esercizio di allocazione degli asset. Una vera e propria amministrazione richiede la definizione di un mandato patrimoniale completo, la formalizzazione delle filosofie di distribuzione del capitale, la definizione di confini chiari per il coinvolgimento della famiglia e la selezione di un modello operativo che si adatti alle dimensioni e alla complessità specifiche della famiglia.