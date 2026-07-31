Goldman Sachs analizza le principali sfide delle imprese familiari

GLI ASPETTI CHIAVE INDIVIDUATI DA GOLDMAN SACHS

Tuttavia, mantenere sia la proprietà concentrata sia il successo commerciale duraturo non è affatto semplice: storicamente, solo circa il 30% delle imprese familiari riesce a passare alla seconda generazione e solo il 12% alla terza. Sebbene la situazione di ogni fondatore e famiglia sia unica, esiste un vasto patrimonio di esperienze condivise e casi di studio da cui imparare. In quest’ottica, Goldman Sachs ritiene che vi siano alcuni aspetti chiave che molte aziende a conduzione familiare e guidate dai fondatori devono affrontare.