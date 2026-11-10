Gli italiani sempre più interessati alla finanza, ma faticano a trovare contenuti affidabili

L’interesse degli italiani per la finanza non è mai stato così alto, ma l’informazione è sempre più mediata dagli algoritmi e in questo contesto è sempre più indispensabile avere una guida. Ma quasi un italiano su due (48%) indica come principale ostacolo la difficoltà di trovare contenuti e figure di riferimento affidabili. È questa una delle principali evidenze che emerge dalla sesta edizione dell’Osservatorio Edufin Pictet 2026 dal titolo “Tra emozioni ed algoritmi”. Le scelte finanziarie degli italiani sono oggi sempre più condizionate da un lato, dalle emozioni di ansia e paura, e dall’altra, dalla presenza sempre più pervasiva dell’intelligenza artificiale e dei social network.