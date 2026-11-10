Gli italiani sempre più interessati alla finanza, ma faticano a trovare contenuti affidabili
In cinque anni l’interesse cresce dal 76% al 93%. I social network si confermano il canale preferito. L’intelligenza artificiale, vista come strumento di supporto, lentamente acquisisce maggiore fiducia
osservatorio edufin pictet 2026
L’interesse degli italiani per la finanza non è mai stato così alto, ma l’informazione è sempre più mediata dagli algoritmi e in questo contesto è sempre più indispensabile avere una guida. Ma quasi un italiano su due (48%) indica come principale ostacolo la difficoltà di trovare contenuti e figure di riferimento affidabili. È questa una delle principali evidenze che emerge dalla sesta edizione dell’Osservatorio Edufin Pictet 2026 dal titolo “Tra emozioni ed algoritmi”. Le scelte finanziarie degli italiani sono oggi sempre più condizionate da un lato, dalle emozioni di ansia e paura, e dall’altra, dalla presenza sempre più pervasiva dell’intelligenza artificiale e dei social network.
INTERESSE RECORD MA MANCA UNA GUIDA
Secondo l’Osservatorio, che ha coinvolto 5000 intervistati, il 93% dichiara un forte interesse per i temi economico-finanziari, segnando un netto balzo rispetto al 76% registrato nel 2021. Parallelamente cresce la consapevolezza dei propri limiti: il 45% del campione riconosce di avere competenze insufficienti e manifesta il desiderio di migliorarle. L’ostacolo principale non è più la complessità della materia, percepita come un ostacolo solo dal 20% delle persone, ma la difficoltà di individuare fonti affidabili. Negli ultimi cinque anni questa difficoltà è cresciuta in modo costante passando dal 22% del 2021 al 48% di quest’anno. Si tratta di un problema che interessa tutte le generazioni ed evidenzia un fenomeno tipico dell’era digitale: la disponibilità di informazioni è enorme e la sfida si sposta dalla quantità alla loro selezione.
L’ASCESA DEI SOCIAL MEDIA
La ricerca mette in luce la profonda trasformazione dei canali di informazione e apprendimento utilizzati dagli italiani. I social network si confermano i protagonisti indiscussi, indicati dal 44% del campione come lo strumento preferito. Nel 2021 la percentuale era al 27%. Dopo i social network ci sono eventi digitali (23%) e video tutorial sul web (18%). Prosegue, invece, il declino dei canali tradizionali. Stampa, televisione ed eventi fisici, scelti complessivamente dal 41% del campione nel 2021, oggi raggiungono appena il 15%. Inoltre crescono i formati brevi, visuali e immediati, con i video brevi che risultano il formato preferito da tutte le generazioni. Il fenomeno mostra marcate differenze generazionali. Millennial (1981-1996) e GenZ (1997-2006 prediligono piattaforme visive e formati brevi, indicando in Instagram (rispettivamente 50% e 53%) e TikTok i loro principali punti di accesso. Boomer (1940-1964) e GenX (1965-1980), invece, distribuiscono le proprie preferenze su più piattaforme, da LinkedIn a Facebook, da Instagram a WhatsApp.
PAURA E ANSIA FINANZIARIA IN CRESCITA
Un altro dato rilevante è la crescita dell’ansia finanziaria, che nel 2026 interessa il 77% del campione. Nel 2024 la percentuale era al 69%. La funzione del risparmio cambia quindi progressivamente natura: viene sempre più percepito come una rete di sicurezza per proteggersi dai rischi, piuttosto che come uno strumento di crescita. Inoltre il 47% non sa a chi rivolgersi quando deve investire e la paura prevale nelle scelte finanziarie per il 73% degli intervistati. Questa insicurezza si riflette direttamente sulla composizione dei portafogli e sulla destinazione dei nuovi risparmi. Potendo investire oggi nuovi risparmi, il 45% del campione sceglierebbe di non investire e mantenere la liquidità, percentuale in ulteriore crescita rispetto al 42% del 2025 e al 35% del 2024. Obbligazioni e BTP salgono al 26% (erano il 16% nel 2023). Perde invece terreno il mercato immobiliare (21%), ma soprattutto l’azionario, che passa dal 6% del 2023 al 2%.
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L’ARTE DI PROCASTINARE
Per quanto riguarda la previdenza complementare questa resta lontana dalle priorità degli italiani. Nel 2026 l’86% dichiara o di non averci ancora pensato o di investire i risparmi in altro o che la pensione soddisferà le sue esigenze. In particolare la quota di chi non ha mai preso in considerazione il tema continua a crescere, passando dal 37% al 40%. Un segnale di attenzione limitata verso una pianificazione previdenziale di lungo periodo.
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME SUPPORTO
L’intelligenza artificiale sta rapidamente entrando nella vita quotidiana degli italiani e, più lentamente, anche nelle loro abitudini finanziarie. In un solo anno l’utilizzo almeno settimanale dell’IA nella vita di tutti i giorni è passato dal 62% al 75% del campione, con l’uso quotidiano che raggiunge il 41%. In ambito finanziario, tra chatbot bancari, robo-advisor e app predittive, l’utilizzo almeno settimanale cresce in modo significativo, dal 17% al 28%. L'orientamento prevalente non mostra tuttavia una delega incondizionata agli algoritmi. Gli italiani vedono l'IA piuttosto come uno strumento di supporto per semplificare concetti complessi e ridurre la probabilità di errori, riponendo al contempo la massima fiducia istituzionale nella scuola (66%), negli enti di vigilanza (50%) e nel ruolo della consulenza umana professionale (41%).