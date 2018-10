Gli italiani riscoprono settembre per le vacanze: record di viaggi nel Belpaese

Si allungano le vacanze degli italiani. Fino a qualche anno fa, con la fine di agosto, si segnava anche la fine informale dell'estate. Ora invece settembre, anche grazie alle temperature e al clima che lo hanno caratterizzato in questo 2018, è diventato mese ambito per viaggi e ferie. La conferma arriva dall'indice del viaggiatore italiano rilevato dall’Osservatorio Confturismo-Piepoli, che registra un picco di 71, massimo annuale come per agosto e record storico per settembre.