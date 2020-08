Gli italiani abbandonano i contanti, -43% nei pagamenti durante il lockdown

La lunga storia d'amore tra gli italiani e i contanti è giunta al termine? Forse è presto per dirlo, ma tra i tanti effetti collaterali del coronavirus spunta anche un netto incremento dei pagamenti digitali, a scapito ovviamente di quelli in moneta sonante. Anche nel nostro Paese, seppur lentamente, era in corso una migrazione dal contante alla moneta elettronica, e la pandemia sembra aver accelerato questa transizione.

LOST IN TRANSACTION

Secondo la ricerca “Lost in Transaction” di Paysafe, piattaforma leader nel settore dei pagamenti digitali, il 43% degli italiani ha affermato di aver ridotto l'utilizzo dei contanti durante il primo mese di lockdown. Ciò nonostante una discreta percentuale di essi abbia effettuato trasferimenti di denaro utilizzando, evidentemente, i canali digitali.

PIÙ ACQUISTI ONLINE ANCHE A EMERGENZA FINITA

Nel dettaglio, il 27% degli intervistati ha dichiarato di aver trasferito denaro a parenti o amici una o due volte durante il primo mese di emergenza sanitaria. Il 15% ha fatto più di due trasferimenti, mentre l'1% dei consumatori intervistati è arrivato a inviare denaro almeno 11 volte. Durante questo periodo, il 31% degli intervistati ha detto di aver utilizzato canali digitali per inviare denaro all'estero. In crescita anche la quota di italiani che hanno intenzione di fare più acquisti online nei prossimi mesi (+46%) anche quando non ci saranno più restrizioni dovute all'emergenza.

CAMBIAMENTO EPOCALE PER L'ITALIA

Si tratta di numeri rilevanti per un paese come l'Italia, dove l'uso dei contanti è profondamente radicato e più diffuso rispetto alla maggior parte delle nazioni europee. Secondo una ricerca della Banca d'Italia, risalente al 2019 con dati riferiti al 2016, l'85,9% delle transazioni è stato effettuato utilizzando i contanti. In Francia, per rendere l'idea, la percentuale si è fermata al 68%.

CONTANTI ADDIO

Eppure, come sottolineato anche da società finanziarie globali come Morgan Stanley IM, il futuro dei contanti sembra ormai segnato. Complice l'emergenza sanitaria, i volumi di pagamenti digitali andranno ad erodere la quota del 50% dei pagamenti in contanti nel periodo pre-Covid a livello globale. Un cambiamento che diventerà permanente, con crescite dei volumi di pagamenti digitali al ritmo del 12% annuo nel medio termine.

