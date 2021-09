Gkn, Cgil: stop ai licenziamenti primo risultato, ora evitare chiusura

Ansa

Lo stop da parte del tribunale ai licenziamenti collettivi è "sicuramente una buona notizia, soprattutto per i lavoratori e il territorio di Firenze". E' il commento del segretario della Cgil, Maurizio Landini, in merito alla vicenda Gkn. "Adesso - ha aggiunto - bisogna evitare che l'azienda mantenga la sua posizione e che, dopo il confronto, decida comunque di chiudere, di delocalizzare e portare via le produzioni".