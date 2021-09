Ansa

E' necessario in Italia non solo tornare a puntare sulla crescita ma anche una "rivoluzione culturale", mettendo al centro "coloro che permettono la crescita, e quindi le imprese, gli imprenditori, che hanno il coraggio di investire". E serve anche un "cambiamento culturale degli imprenditori stessi. Ci vuole una cultura di imprenditori e non di prenditori. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.