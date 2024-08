Giorgetti: "Non scenderemo sotto il 51% di Poste"

"Non scenderemo sotto il 51% di Poste. Come faremo in altre aziende con una logica selettiva. Poste fa profitti, fa utili ma ha un ruolo sociale. La presenza dello Stato deve continuare a esserci ma in modo manageriale". Lo ha detto, intervenendo alla Festa della Lega Romagna a Cervia, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Quindi, ha proseguito, "credo che la cosa giusta, nel 2024, sia chiedersi quali siano i settori strategici per cui la partecipazioni dello Stato è fondamentale".