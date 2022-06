Giorgetti: costo guerra si paghi con debito comune europeo

In salita possibilità del proporzionale -

Per la legge elettorale "vedo in salita la possibilità di una legge proporzionale: io non sono un fautore ma vedo un aumento di quelli favorevoli a questa ipotesi". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nella seconda giornata del Festival dell'economia di Trento. "Da settembre in poi saranno due i temi all'ordine del giorno: una sessione di bilancio complicata e una legge elettotale, proporzionale sì e no", ha detto Giorgetti. "Mi sembra ovvio che la legge elettorale si cambia non per interesse del Paese ma per interesse dei partiti che prima fanno i sondaggi", ha aggiunto, e "se c'è una maggioranza che ha i numeri in Parlamento per cambiare la legge attuale la cambia. In genere, pero' chi cambia la legge elettorale viene punito dagli elettori e bisogna stare attenti", ha concluso.