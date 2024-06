Gentiloni: sfida Italia prudenza sui conti e investimenti

Paolo Gentiloni ricorda che "per l'Italia la partita si gioca su due fronti, da una parte politiche di bilancio prudenti, indispensabili" con questo debito e deficit, "dall'altro continuare con gli investimenti pubblici". Il commissario all'economia Ue, in un videomessaggio inviato alla presentazione del Rapporto annuale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, sottolinea che "le nuove regole Ue aiuteranno a realizzare un migliore equilibrio tra questi obiettivi e per Italia sono migliorative rispetto a quelle esistenti".