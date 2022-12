Gas, dagli stoccaggi arriva oltre il 30% di quello immesso in rete

Arriva dagli stoccaggi più del 30% dei 2,06 Twh di gas naturale immesso in rete in Italia nelle ultime 24 ore.

E' quanto risulta dalle stime di Snam, che indicano importazioni per 1,34 Twh, flussi dai depositi per 0,63 Twh e un contributo della produzione nazionale di 0,087 Twh. Gran parte del gas proviene dall'Algeria, con 0,43 Twh importati, quasi il doppio degli 0,28 Twh in arrivo dal rigassificatore di Cavarzere e degli 0,27 Twh dall'Azerbaijan. Dall'impianto di Livorno vengono 0,15 Twh, dalla Libia 0,09 e dal rigassificatore di Panigaglia (La Spezia) 0,07 Twh. Fanalino di coda la Russia, con 0,03 Twh.