Nuovi aumenti per il gas, allarme Unione consumatori: rischio stangata da 459 euro

Unc: il Parlamento raccolga il grido d'allarme

Secondo Marco Vignola, responsabile del settore Energia dell'Unione consumatori, la stangata in vista "potrà essere solo parzialmente attenuta a partire da ottobre, con un contributo in quota fissa che per ora, però, resta ignoto, e che sarà introdotto solo nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro al megawattora". "Il Parlamento raccolga il grido d'allarme lanciato da Besseghini", è l'appello lanciato da Vignola sulla base dei dati di Arera.