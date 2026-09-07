Francia: mercati in campagna elettorale, sfiducia su azionario e obbligazionario

I candidati alle prossime presidenziali non sono ancora definiti, ma in Francia la campagna elettorale è già iniziata nei dibattiti tv e sui social e anche nei mercati finanziari. L’incertezza sul voto della legge di bilancio fa da prova generale per l’appuntamento di maggio 2027 e suscita già prese di posizione nette degli investitori, mentre sul fronte dei tassi il clima è teso con il decennale che oltre la soglia del 4%, a livelli che non si vedevano dal 2008.