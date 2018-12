Italiani e tedeschi vogliono restare nell euro con la stessa percentuale ma il futuro preoccupa tutti

Il 64% degli italiani e il 64% dei tedeschi dicono che restare nell'euro sia una cosa positiva, però non vedono con grande ottimismo il futuro dell'economia. Lo rivela una ricerca di Fondazione Di Vittorio e Fondazione Ebert in collaborazione con Tecnè. Nonostante le critiche restare nell'Unione europea è una priorità per il 65% degli italiani e per il 71% dei tedeschi. Diverse sono però le priorità di Italia e Germania secondo gli intervistati: per gli italiani riguardano innanzitutto la mancanza di lavoro mentre per i tedeschi il primo problema è l'immigrazione, figlia della vera e propria invasione del 2015 in cui in un mese entrarono in territorio tedesco ben 780.000 siriani, al culmine della guerra nel paese arabo.