Dalla Callas a Leonardo Da Vinci: i volti dei nuovi euro

Volti iconici destinati a segnare una nuova era per la moneta unica europea. La Bce ha scelto di imprimere sui futuri tagli i profili dei protagonisti che hanno fatto la storia del continente: Maria Callas per i 5 euro, Ludwig van Beethoven per i 10, Marie Curie per i 20, Miguel de Cervantes per i 50, Leonardo da Vinci per i 100 e Bertha von Suttner per i 200 euro. Questa scelta segna una rottura decisa con il passato, abbandonando l'astrazione degli stili architettonici per celebrare l'umanità che definisce l'Europa. Ogni banconota diventerà così un piccolo tributo a una figura leggendaria, trasformando il portafoglio in una galleria di icone universali.