Forum Davos, Franco: "Non vediamo recessione ma rischi ci sono"

"Le previsioni, anche sulla base dei dati della Commissione europea, indicano che non avremo una recessione, anche se vediamo rischi legati agli sviluppi in Europa orientale e ai prezzi energetici, che se restano molto alti non aiutano".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, al Forum economico mondiale di Davos. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il ministro ha ricordato che i "prestiti delle nostre banche verso la Russia è di 21 miliardi euro, l'esposizione netta è 8 miliardi, non è molto. Poi c'è il discorso dell'esposizione delle aziende italiane che lavorano in Russia e Ucraina, ma anche lì non sono grandi numeri".