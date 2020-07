Fondi Ue, Conte: "Serve sintesi, duro confronto con Olanda e Paesi frugali"

Giuseppe Conte ha parlato in diretta Facebook durante la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo sul Recovery Fund. "Ci sono ancora grossi ostacoli, stiamo cercando e dobbiamo trovare una sintesi", ha detto il premier che ha parlato di un duro confronto in atto con l'Olanda e i Paesi frugali. Siamo in una fase di stallo, si sta rivelando tutto più complicato del previsto. Gli strumenti devono essere proporzionati ed efficaci", ha aggiunto.