Fmi migliora le stime sul Pil dell'Italia nel 2020: da -12,8% a -10,6%

Il Fondo monetario internazionale migliora le stime del Pil italiano per il 2020, ma taglia quelle per il 2021. Quest'anno si prevede un -10,6%, in miglioramento del 2,2% rispetto alle stime di giugno. Il prossimo anno è prevista un crescita del 5,2% (l'1,1% in meno). L'Fmi prevede poi un tasso di disoccupazione in Italia all'11% nel 2020, che nel 2021 salirà ulteriormente all'11,8%.