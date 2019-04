Fmi, Lagarde: "Ottimista su un accordo commerciale tra Usa e Cina"

"Sono ottimista su un accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina: è vitale che ci sia un accordo altrimenti ci sarebbe un impatto negativo sia per gli Usa sia per la Cina". Lo ha detto il direttore generale dell'Fmi, Christine Lagarde, secondo il quale i dazi hanno un impatto sulle crescita globale. Lagarde ha inoltre sottolineato come "la decelerazione" in corso a livello globale abbia colpito anche gli Stati Uniti, che non sono rimasti immuni.