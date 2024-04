Fmi, Kristalina Georgieva confermata per un secondo mandato

Il board esecutivo del Fondo monetario internazionale ha confermato Kristalina Georgieva per un secondo mandato di cinque anni alla guida dell'istituto.

"Sono profondamente grata per la fiducia e il sostegno del Consiglio esecutivo del Fondo, che rappresenta i nostri 190 membri, e sono onorato di continuare a guidare il Fmi come Direttore generale per un secondo mandato quinquennale", ha detto Georgieva in una nota.