Fmi: "Attesa una robusta ripresa economica in Italia per il 2021"

Per l'Italia nel 2021 "è attesa una robusta ripresa sostenuta dalla campagna per le vaccinazioni". Lo afferma il Fmi, sottolineando come un gli aiuti messi in campo "saranno necessari fino a quando" la ripresa non sarà decollata. La politica di bilancio dovrebbe continuare a fare da cuscinetto agli effetti economici della pandemia tramite misure temporanee e mirate, "insieme a un credibile piano di riduzione del debito pubblico".