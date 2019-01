Fisco, Matteo Salvini: "Priorità è abbassare le tasse"

"La mia priorità è ridurre le tasse", e "stiamo lavorando per abbassare il primo scaglione dell'Irpef al 23% per i lavoratori dipendenti e le famiglie: questo è il mio obiettivo per il 2019". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini aggiungendo: "L'Iva non aumenterà, non siamo stati eletti per aumentare le tasse e sono convinto che l'Italia crescerà". Poi a maggio "ci sono le europee e se gli italiani vogliono cambieranno gli equilibri".