Fisco, Franco: "Al momento no ulteriori risorse per taglio tasse"

Ansa

"Al momento non vi sono ulteriori risorse da destinare al fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale". Lo sostiene il ministro del Tesoro, Daniele Franco, rispondendo a un'interrogazione sull'utilizzo delle risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale per il finanziamento delle misure di riduzione della pressione fiscale previste dal disegno di legge di Bilancio per il 2022.