Fisco, ecco quali sono le Regioni italiane con le tasse più alte

Il governo è alla ricerca di soldi da impiegare nella manovra. La Nota di aggiornamento al Def, la Nadef, ha fatto chiarezza su quali saranno le misure principali della prossima Legge di bilancio. Sul fronte fiscale, non dovrebbe esserci la detassazione delle tredicesime di dicembre. L'esecutivo utilizzerà i 3,8 miliardi di euro per adeguare le pensioni. E a proposito di tasse, in Italia ecco quali sono le Regoni dove si pagano più tasse.

METÀ DEGLI ITALIANI NON VERSA L'IRPEF

Secondo i dati del Mef, rielaborati dall'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate, nel 2020, quindi facendo riferimento alle dichiarazioni del 2021, il totale dei redditi prodotti è stato di 865,074 miliardi, con una Irpef versata di 164,36 miliardi di euro. Nello specifico, di questa cifra, 11,99 miliardi sono stati prelevati con l'addizionale regionale e 4,99 dall'addizionale comunale. Guardando i numeri dell'ultimo Osservatorio del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, sempre sui redditi dichiarati nel 2021, emerge che metà degli italiani non versa l'Irpef. La metà degli italiani, quindi, non dichiara alcun reddito e, tra chi paga le tasse, i contribuenti con redditi dai 35mila euro in su, che sono appena il 12,99% del totale, paga il 59,9% delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Guardando alla ripartizione geografica, nel 2020 il 57,10% dell'Irpef è stata versata al Nord, il 21,95% al Centro e il 20,94% al Sud. Pesa l'evasione fiscale, dal momento che l'Irpef è l'imposta maggiormente evasa.

LAZIO E LOMBARDIA AL TOP

Andando ad analizzare più nel dettaglio gli importi versati per pagare le tasse nelle varie Regioni, tenendo in considerazione le entrate del 2022, relative ai redditi del 2021, emerge che nel Lazio il gettito pro-capite medio Irpef è di 6.785 euro. Segue la Lombardia, con 6.543 euro, poi la provincia autonoma di Bolzano (5.850 euro) e l'Emilia Romagna (5.678 euro).

PIEMONTE, LIGURIA E VENETO A SEGUIRE

Al quinto posto della classifica ordinata in base al gettito medio pro-capite Irpef si piazza il Piemonte con 5.616 euro, seguito dalla Liguria (5.577 euro) e poi dal Veneto (5.210 euro). Tocca poi alla Toscana (5.200 euro), Friuli Venezia Giulia (5.130 euro), Valle d'Aosta (4.945 euro), la provincia autonoma di Trento (4.795 euro), Umbria (4.731 euro) e Campania (4.591 euro).

DOVE SI PAGA MENO: MARCHE, ABRUZZO E MOLISE

I contribuenti che vivono in Campania, Marche e Abruzzo hanno sborsato in media per pagare l'Irpef rispettivamente 4.591 euro, 4.584 euro e 4.266 euro. Le Regioni del Sud sono quelle con una pressione fiscale più bassa ma anche con servizi più carenti. Il gettito medio pro-capite dell'Irpef nel 2022 è stato di 4.266 euro in Molise, di 4.228 euro in Sardegna e di 4.221 euro in Sicilia. Le Regioni dove si pagano meno tasse in Italia sono Puglia (4.032 euro), Calabria (4.019 euro) e Basilicata con solo 3.862 euro.

ALIQUOTE REGIONALI PIÙ ALTE AL SUD

Se il gettito Irpef pro-capite è più elevato in media al Nord, escluso il Lazio, le aliquote sulle addizionali Irpef regionali sono però più elevate al Sud. In Lombardia, ad esempio, l'aliquota applicata varia da 1,23% a 1,74%, ma solo per chi ha un reddito superiore a 75mila euro annui. La Basilicata, in fondo alla classifica, applica un'aliquota compresa tra 1,23% e 2,33%, ben più alta per esempio della Lombardia. E il Lazio che sta in cima alla lista delle Regioni dove si pagano più tasse? A Roma e dintorni si applica un'aliquota compresa tra l'1,73% e il 3,33%, più o meno la stessa del Piemonte che ricopre il quinto posto della classifica.

