Fisco, Cgia: "Paghiamo 33,4 miliardi in più rispetto media europea"

Nel 2018 gli italiani hanno pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in più rispetto all'ammontare complessivo medio versato dai cittadini dell'Unione europea. Si tratta di un differenziale che "pesa" quasi 2 punti di Pil. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia che ha comparato la pressione fiscale dei 28 Paesi Ue e poi calcolato il divario. In termini pro capite abbiamo corrisposto al fisco 552 euro in più rispetto alla media dei cittadini europei.